بدء جلسة المباحثات الليبية المصرية بطرابلس

طرابلس 20 أبريل 2021 (وال)- بدأت بمقر مجلس الوزراء بطرابلس اليوم جلسة مباحثات بين ليبيا ومصر برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد “الدبيبة” ورئيس الوزراء المصري ” مصطفى مدبولي” بحضور عدد من الوزراء في كلا البلدين .

وأعرب الدبيبة في مستهل الجلسة عن تقديره للدور الذي قامت به الحكومة المصرية في تعزيز الحوار السياسي في ليبيا والذي أفضى إلى الوصول لحل شامل للأزمة الليبية ، مؤكدا أن ليبيا تتطلع إلى أن تقوم مصر بدور فاعل يحقق استقرار ليبيا وأمنها .

ودعا الدبيبة إلى توسيع مجالات التعاون المشترك بين ليبيا ومصر والاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وكشف الدبيبة أن هذه الزيارة للوفد المصري رفيع المستوى سيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات الاتصالات والصحة والقوى العاملة والبنية التحتية وغيرها من المجالات في إطار بدء الشراكة بين البلدين.

ودعا الدبيبة في كلمته إلى العمل على عودة السفارة المصرية في ليبيا وكذلك الرحلات المباشرة للنقل الجوي مما يمكن مواطني البدين من التنقل والتواصل وتبادل المنافع.

من جهته أعرب رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” عن سعادته بهذه الزيارة ونقل تحيات الرئيس السيسي للمجلس الرئاسي وللشعب الليبي وتمنياته لحكومة الوحدة الوطنية بالنجاح في هذه المرحلة .

وأكد مدبولي حرص مصر الكامل على نجاح المؤسسات الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية ، موضحا أن تواجد هذا الوفد الكبير للحكومة المصرية يجسد دعم الحكومة الجديدة في ليبيا ولإعطاء رسالة دعم لهذه الحكومة في مهمتها التاريخية.

وأعرب ” مدبولي” عن شكر مصر للحكومة الليبية لدعمها في ملف المياه.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم ووضع خطط واضحة للتعاون بين البلدين .. موجها الدعوة لحكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لوضع الخطط التنفيذية لكل ما يتم التوقيع عليه.

واختتم كلمته بالقول نوجه لكم رسالة دعم من مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها رئيس الدولة ونأمل أن يتم سريعا فتح مجالات التواصل بين الموانئ المصرية الليبية وكذلك النقل الجوي بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين في مصر وليبيا. (وال- طرابلس)

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