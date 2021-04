الخليفي يصرح بشأن البطولة الجديدة “دوري السوبر الأوروبي”

صرح مالك نادي “باريس سان جيرمان” ناصر الخليفي حول موقف ناديه من إطلاق ما يسمى بـ “دوري السوبر الأوروبي” من قبل أندية أوروبية كبيرة.

وقال ناصر الخليفي : “نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم اليويفا، وهي المنظمة التي تعمل على رعاية مصالح كرة القدم الأوروبية على مدار حوالي 70 عاما، لن يحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم لكنه في المقابل يكون مدفوعا بمصالح شخصية”.

وشدد الخليفي على تمسكه بالتعاون مع اتحاد “UEFA” معلناً رفضه الإنضمام إلى الفرق الأوروبية الكبيرة الأخرى، وذلك وفق سبوتنيك.

وفي الشأن، أقرت كل من حكومتا بريطانيا وإسبانيا معارضتهما الرسمية لبطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، والذي أسسه 12 ناديا من كبار أندية أوروبا.

حيث صرح وزير الرياضة البريطاني أوليفر دودن، الإثنين، إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوربي الجديد الذي اقترحه 12 ناديا أوروبيا لكرة القدم مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية، ولم يستبعد فرض ضرائب إضافية.

وأوضح دودن أن التقى بمسؤولي الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لمناقشة الخطط التي تشمل 6 أندية إنجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفض فكرة دوري السوبر الأوروبي الأحد، وقال إن الحكومة ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامته حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.

وأضاف أمام البرلمان “أدعوكم للاطمئنان. إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم نحن بذلك.. سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة”.

ومن جهتها أبانت الحكومة الإسبانية عن معارضتها للدوري السوبر الأوروبي وأصدرت بيانا جاء فيه “حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة الى إطلاق بطولة الدوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها 3 أندية إسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتم اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية”.

وتعتبر اندية النخبة في اسبانيا، ريال مدريد وجاره اتلتيكو مدريد وبرشلونة من بين 12 ناديا أعلنت انطلاق الدوري السوبر الذي سيكون مغلقا تماما أمام الأندية الأخرى وسيؤثر سلبا على الهيكلية الحالية المعتمدة لكرة القدم الأوروبية.

