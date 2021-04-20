خلال استقباله لسفيرها : الكوني يحيى موقف ألمانيا الداعم لليبيا .. وبمساعدتها في الحصول على المبردات الخاصة بحفظ اللقاحات لكل المدن والمناطق الليبية وخاصة مدن الجنوب

طرابلس 20 أبريل 2021 ( وال ) – حيّا عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” موقف ألمانيا الداعم لمسارات الحوار السياسي الليبي والتوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية ، وباهتمامها بدعم جهود مواجهة جائحة كورونا في ليبيا، من خلال المساعدة في توفير اللقاح، والحصول على المبردات الخاصة بحفظ اللقاحات لكل المدن والمناطق الليبية وخاصة مدن الجنوب، بالتعاون مع اليونيسيف .

ورأى” الكوني ” خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس للسفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أن وصول اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي إلى قاعدة دستورية للانتخابات، هو خطوة ضرورية لتتويج كل الجهود التي تبدلها الدول الداعمة للعملية السياسية في ليبيا ومنها ألمانيا.

بدوره جدد السفير الألماني دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا على كل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولاً للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

ووصف السفير “أوليفر أوفتشا” في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر لقائه بـ ” الكوني ” بالودي والبناء ..وقال لقد ناقشنا خلاله التطورات السياسية الأخيرة والتعاون الثنائي، وأكدنا على الحاجة إلى قاعدة قانونية في الوقت المناسب لإجراء انتخابات وطنية. (وال- طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال