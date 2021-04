أقرت النيابة العامة في الأردن إنهاء تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة في المملكة، وهي القضية التي عرفت بملف الأمير حمزة بن الحسين.

حيث نقلت وكالة بترا الرسمية للأنباء عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة،. العميد القاضي العسكري حازم المجالي،. قوله في بيان إن التحقيقات أظهرت أن الأحداث احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها،. وكانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة.

وأضاف حازم المجالي أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة، حسب تعبيره.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني) إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

كما أوضح أن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية، مما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري أعلن الأردن عن تحقيقات أولية أظهرت. تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفاه الأمير.

وقبيل ذلك بيوم واحد اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين في إطار تلك التحقيقات.

وفي رسالته التي وجهها للشعب، قال الملك عبد الله بن الحسين إن ما وصفها بالفتنة قد وئدت.

The post إعلان الأردن عن انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضية الأمير حمزة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ