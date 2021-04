الأمم المتحدة تطالب الحكومة الاماراتية بمعلومات عن الشيخة لطيفة

جددت الأمم المتحدة مطلبها بتقديم “معلومات ذات معنى” من قبل الحكومة الإماراتية حول الشيخة لطيفة بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي بيان أصدرته الأمم المتحدة حول ذلك قالت: “نشعر بالقلق من عدم تقديم السلطات لأي معلومات، رغم مطالبات رسمية بمزيد من المعلومات عن وضع الشيخة لطيفة، بعد نشر مقطع فيديو في فبراير/ شباط الماضي، أفادت فيه الشيخة لطيفة بحرمانها من حريتها رغماً عنها”.

وأضاف البيان “الأدلة على الحياة والتأكيدات بشأن سلامة الشيخة لطيفة مطلوبة بشكل عاجل”.

وذكر البيان أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدرته الأمم المتحدة آراء العديد من الخبراء المستقلين الذين أبدوا “انزعاجهم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشيخة لطيفة، والتهديد المحتمل على حياتها”.

وقال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن البيان الذي يشير إلى أنها تتلقى الرعاية في المنزل “لا يكفي في هذه المرحلة”.

هذا وقد صرَّح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في وقت سابق من هذا الشهر، عن رفض الإمارات التجاوب مع طلبه تقديم دليل يثبت أن الشيخة لطيفة بنت حاكم دبي ما تزال على قيد الحياة.

وخلال موجز صحفي للمتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، مارتا هورتادو، عُقد في جنيف قالت: “لم نتلق أي دليل على أنها على قيد الحياة، ونتطلع إلى الحصول على دليل دامغ على أنها على قيد الحياة.. أهم ما يشغلنا بالطبع هو التأكد من أنها لا تزال على قيد الحياة”.

وشددت المتحدثة على أن هناك طلب من مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة لعقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بخصوص قضية الشيخة لطيفة مشيرة إلى وجود اتفاق مبدئي على ذلك.

ونوَّهت هورتادو إلى نية الأمم المتحدة إثارة قضية الأخت الأخرى للشيخة لطيفة (الشيخة شمسة) خلال الاجتماع المتفق على عقده مع سفير الإمارات في جنيف، بحسب فرانس 24.

وفي الغالب فأن الشيخة شمسة ما تزال محتجزة أيضا في الإمارات بعد أن تم اختطافها بأمر من الشيخ محمد بن راشد في بريطانيا عام 2000.

وكانت قد طلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 20 فبراير الفائت، من الإمارات إثبات أن الشيخة لطيفة لا تزال على قيد الحياة.

وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه تواصل مع بعثة دولة الإمارات الدبلوماسية في جنيف.

وجاء الطلب بعدما بثت شبكة “بي بي سي” تسجيلا التقطته ابنة نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنفسها وقالت فيه إنها محتجزة وتخشى على حياتها. ولم تظهر الشيخة لطيفة البالغة من العمر 35 عاما علنا منذ حاولت الفرار من إمارة دبي بحرا عام 2018.

فيما كشفت السفارة الإماراتية في بريطانيا، في 19 فبراير الفائت، أن الشيخة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد تتلقى الرعاية في منزل العائلة بدعم من عائلتها وأخصائيين في الطب.

وفي بيان أصدرته السفارة الإماراتية، جاء فيه: “نود أن نشكر أولئك الذين عبروا عن قلقهم على سلامتها، رغم أن التغطية لا تعكس بالتأكيد الموقف الفعلي“.

وأكدت العائلة ان الشيخة لطيفة “تتلقى الرعاية في المنزل، بدعم من عائلتها وأخصائيي الطب”.

فيما كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن قلق حكومته بخصوص مصير الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

