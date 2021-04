إيران ترحب بالوساطة العراقية في تقريبها من العالم العربي

رحب السفير الإيراني في العراق بالوساطة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتقريب العلاقات الإيرانية مع العالم العربي بما يصب في مصلحة المنطقة.

تأتي تصريحات السفير إيراج مسجدي بعد تداول أنباء عن لقاء وفدين سعودي إيراني في العاصمة بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي هذا الخصوص قال مسجدي إن “الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع”.

وأضاف مسجدي “أن إيران تدعم العراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار”.

واعتبر السفير الإيراني أن “تواجد العسكريين الأمريكيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة”، وقال إن “قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها”. وأضاف أن “ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس تتم متابعته من قبل إيران والعراق على المستويات القضائية والسياسية والدولية”.

وفي السياق، عبرت وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين، عن ترحيبها بأي تقارب سعودي إيراني، مؤكدة أن أي مباحثات بين الجانبين ستنعكس إيجابا على المنطقة.

حيث قالت كبيرة المستشارين في قسم التخطيط السياسي الخارجي بوزارة الخارجية الروسية، ماريا خودينسكايا-غولينيشيفا: “سنرحب بأي تقارب بين إيران والسعودية مثلما رحبنا بانتهاء الخلاف العائلي بين قطر والرباعية العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)”. بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: “هذا الأمر سيؤدي إلى تداعيات جيدة في كل من سوريا وليبيا واليمن على وجه الخصوص”.

وتابعت: “ذلك بالطبع سيؤثر إيجابيا على الأوضاع في المجال الأمني بالمنطقة، كما سيعطي فرصا إضافية لتمرير مفهومنا (حول إرساء الأمن في منطقة الخليج)”.

وكان مسؤول حكومي عراقي قد أكد بحسب وكالة “فرانس برس” أن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا برئاسة مسؤولين مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اجتمعا في بغداد مطلع أبريل الجاري.

وأوضح مسؤول إيراني تحدث لوكالة “رويترز”: “هذا كان اجتماعا على مستوى منخفض انعقد من أجل تحديد ما إذا يوجد هناك سبيل لتخفيف التوتر المستمر في المنطقة”.

