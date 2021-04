الجيش اللبناني يعبر عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس

أعرب قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على المساعدات الغذائية التي تفضل بتقديمها لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

حيث أقر قائد الجيش اللبناني خلال لقاء مع السفير المغربي بلبنان امحمد كرين، أمس الاثنين،. بحضور الكولونيل خالد مهليل من القوات المسلحة الملكية، “أعبر عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،. حفظه الله، على هذه الهبة الملكية القيمة التي جاءت في وقتها وكانت من أول الإعانات الإنسانية التي وصلت إلى لبنان”.

وقد وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، آخر دفعة من المساعدات الغذائية المقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ومرت عملية نقل هذه المساعدات في ظروف سلسة؛ حيث حملت ثماني طائرات إلى بيروت،. في إطار جسر جوي استمر أربعة أيام، 90 طنا من المواد الغذائية الأساسية.

وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،. قد أعطى موافقته على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

