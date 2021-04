غانتس : حزب الله سيواجه عواقب وخيمة إذا ما استفز إسرائيل

أعلن بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه جاهز للوقوف في وجه حزب الله اللبناني و رددعه في حال ما قام الأخير ” باستفزازه ” على الشريط الحدودي .

حيث قال غانتس أن ” الجيش الإسرائيلي مستعد على طول الحدود الشمالية وبالتأكيد مستعد بأفضل شكل ممكن بالمنطقة الحدودية مع لبنان”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أنه “إذا قام حزب الله باستفزاز الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل سيتحمل عواقب وخيمة للغاية وسيتكبد أضرارا جسيمة، وأنا آمل أن لا يقوم بذلك”.

و أضاف الوزير : ” “إيران تستمر بنشاطها الإقليمي مثل دعم حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى، في سعيها للوصول إلى ترسانة نووية عسكرية وهو أمر لا ينبغي السماح بحدوثه“.

و جاء ذلك خلال جولة تفقدسة أجراها غانتس إلى مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان .

هذا و في الفترة الأخيرة يكثف جيش الاحتلال تحركاته على الحدود مع الدول المجاورة ، فالاثنين الفائت أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستجري تدريبا عسكريا لها عند معبر وادي الأردن بين الساعة الخامسة وحتى الـ11 من مساء اليوم.

وأكدت إدارة المعابر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن التدريب يقضي بإغلاق الطريق 90 بشكل متقطع، ويتخلله سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة .

وفي السياق، أدانت الخارجية الأردنية، إستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها قيام الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس، بأعمال تخريبية لأقفال الأبواب وسماعات الحرم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، :” أن تصرفات الشرطة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لحرمة المسجد وللوضع القائم القانوني والتاريخي”.

كما أكد السفير، أن المسجد الأقصى المبارك ، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم القانوني والتاريخي.

كما دعا الناطق الرسمي بإسم الوزارة، حكومة إسرائيل، إلي :”التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن هذه التصرفات، واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية”.

