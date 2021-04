كورونا مصر .. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي

كشفت وزارة الصحة في مصر في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 42 حالة وفاة 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 42 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 12820 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل 855 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 218041 إصابة ، وفقاً لما ذكرت روسيا اليوم .

و في السياق الطبي ، إلتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث بحث الجانبان، فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية إحتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية، أن وزارتها تسعى لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع أولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في البلاد.

وقالت الدكتورة هالة زايد في بيان للوزارة :” أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، و أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يوما”.

بدوره شدد السفير الروسي بمصر، على دعم روسيا الكامل لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وروسيا، مشيراً إلي سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلي القاهرة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

هذا و وجّهت السلطات الصحية في مصر تحذيرات من موجة ثالثة لفيروس كورونا (كوفيد 19)»، وناشدت المصريين بضرورة «ارتداء الكمامات وعدم التكدس في الأسواق».

التحذيرات المصرية جاءت بعد ساعات من تشديدات حكومية بـ«ضرورة الالتزام بإجراءات الاحتراز لمجابهة انتشار الفيروس تزامناً مع تزايد الإصابات».

وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين للاحتراز، ومراعاة عدم التزاحم في الأماكن العامة».

