دوري السوبر الأوروبي يتوقف بعد يومين من إعلانه

أعلنت إدارة دوري السوبر الأوروبي توقف الدوري الجديد و ذلك بعد يومين من إعلان إحداثه ، على خلفية إنسحاب جميع الفرق الإنكليزية المشاركة فيه .

حيث نشر حساب دوري السوبر الأوروبي بيان له ، جاء فيه أن ” البطولة الجديدة سيتم توقيفها حالياً لدراسة كيفية استئنافها من دون فرق الدوري الإنجليزي التي أعلنت انسحابها يوم أمس “.

وأوضح أن “هناك ضغوط خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي”، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف البيان : “نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد”.

“يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء”.

هذا ويذكر أن الحكومة البريطانية تحركت ضد هذه البطولة فور الإعلان عنها ، و هو ما يرجحه المراقبون إلى كونه السبب في انسحاب الأندية الإنجليزية بعدما كانت من الفرق المؤسسة لها .

حيث صرح وزير الرياضة البريطاني أوليفر دودن، إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوربي الجديد الذي اقترحه 12 ناديا أوروبيا لكرة القدم مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية، ولم يستبعد فرض ضرائب إضافية.

وأوضح دودن أن التقى بمسؤولي الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لمناقشة الخطط التي تشمل 6 أندية إنجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفض فكرة دوري السوبر الأوروبي الأحد، وقال إن الحكومة ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامته حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.

وأضاف أمام البرلمان “أدعوكم للاطمئنان. إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم نحن بذلك.. سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة”.

ومن جهتها أبانت الحكومة الإسبانية عن معارضتها للدوري السوبر الأوروبي وأصدرت بيانا جاء فيه “حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة الى إطلاق بطولة الدوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها 3 أندية إسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتم اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية”.

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