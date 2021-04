الأمين : منحني الإصابات في سوريا بدأ بالتسطح

أكد الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق أن منحني الإصابات المسجل بدأ بالتسطح في الفترة الأخيرة .

حيث قال الأمين في تصريح له أن ” الفترة الحالية تشهد استقراراً بعدد الإصابات والمراجعين لقسم الإسعاف بحالات تنفسية شديدة ” .

و أوضح أن نسبة الإشغال لأسرة العناية المشددة ما زالت مرتفعة ، بين 90 – 95% ، نظراً لكون المصابين بـفيروس كورونا يقضون فترة زمنية طويلة في المشفى ، وفقاً لموقع أخبار الوطن .

و بالنسبة للقاح أشار الدكتور عصام إلى أنه تم تطعيم حوالي 150 شخص ممن يعملون في القطاع الطبي ( أطباء ، ممرضون … )، مبيناً أن وزارة الصحة قامت بإعداد قوائم بأسماء الراغبين بأخذ اللقاح في الدفعات القادمة .

هذا و كان قدأعلن مدير الصحة في محافظة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أنه تم تخصيص أقسام للعزل خاصة بمرضى كورونا في عدد من مشافي المحافظة وتزويدها بمختلف المستلزمات والأدوية وألبسة الوقاية والأوكسجين.

وقال بين نعنوس أنه تم توفير 30 سريراً في قسم العزل و5 أسرة عناية بمشفى القطيفة و30 سريراً في قسم العزل و4 أسرة عناية بمشفى الزبداني و16 سريراً في قسم العزل و5 أسرة عناية بمشفى قطنا إضافة إلى 6 أسرة في قسم العزل و8 أسرة عناية بمشفى التل و6 أسرة عناية في مشفى جيرود.

وأكد مدير الصحة أن هذه الأقسام داخل مشافي دمشق جاهزة لاستقبال جميع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حيث تم تعزيزها بالكوادر الطبية الخبيرة.

وجدد نعنوس التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والحفاظ على التباعد المكاني وتجنب التجمعات وارتداء الكمامة والتعقيم وغسل اليدين بالماء والصابون للحد من العدوى والانتشار.

في الأثناء، كشف أحد الأطباء العاملين في مستشفى المواساة الحكومي في دمشق، ا عن عدم تأثر منحنى الإصابات بكورونا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية.

إذ صرَّح الطبيب أنه لا يوجد تحسن ملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس على الرغم من تعليق دوام الجامعات والمدارس في سوريا.

وأوضح الطبيب الذي يعمل في الشعبة الإنتانية بمستشفى المواساة، بحسب نورث برس: “توقعنا تراجعاً في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد قرار وقف دوام المدارس والجامعات، لكن حتى الآن لم نلحظ أي تغيير يذكر.”

ويرى الطبيب أن عدم نجاح تعليق الدوام في إحكام السيطرة على تفشي الوباء هو:” استمرار التجمعات في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم إضافة إلى استمرار عمل صالات الأفراح والتعازي.”

