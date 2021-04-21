السودان.. البرهان والكاردينال يناقشان اتفاق سلام جوبا

بحث عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، مع أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس تحالف قوى وطني السودان (قوس)، بحث معه اتفاق جوبا للسلام.

هذا وقد طالب الكاردينال خلال لقائه مع البرهان، أهمية إيجاد معالجات لحفظ الحقوق لكل الجهات في السودان بأسرع وقت، بحسب ما جاء في “الصيحة”.

مشيراً إلى الظلم الذي تعرض له كل السودان من خلال اتفاق السلام الموقع في جوبا.

وبدوره وعد رئيس مجلس السيادة السوداني، بمناقشة الاعتراضات على اتفاق السلام، بغرض معالحتها بما يرضي جميه أهل السودان.

وعلى صعيد منفصل، تتواصل في السودان، هذه الأيام ردود أفعال غاضبة، ضد الوساطة الإماراتية، بشأن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة.

وأعلنت أكثر من جهة شعبية رفضها وساطة أبو ظبي، لما احتوته من بنود غير منطقية وغير واقعية، وتتنافى مع الحقوق التاريخية للسودان في أراضي منطقة الفشقة، محل الخلاف الحدودي، حسبما أفادت (العربي الجديد).

وفي بيان لتجمع الأجسام المطلبية واللجان الأهلية الخاصة بأراضي الفشقة، أبدى البيان تحفظه الكامل على الوساطة الإماراتية، وأشار إلى أن رفضها يأتي بسبب ما رشح في تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراح المبادرة عودة الجيش السوداني إلى نقاط انتشاره قبل نوفمبر الماضي.

وكذلك جاء الرفض نتيجة لمقترح المبادرة تقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم، لتكون أراضي استثمارية، وأكد أن تلك المقترحات تعدّ تعميقاً جديداً للأزمة.

ودعا بيان تجمع الأجسام المطلبية، إلى تمسك السودان بحقه القانوني في المساحات التي استعادها، وأكد أن مسألة التفاهمات والاتفاقيات حول الاستفادة من الأرض أو كيفية زراعتها شأن سوداني خالص لا مجال للمساومة فيه.

وأبان أن وضع العلامات الحدودية وفقاً لاتفاقية 1902، لا يجب أن يرتبط بأي وعود لاحقة لأي جهة مهما كانت النوايا والمبررات.

وتتكتم الحكومة السودانية على طبيعة الوساطة الإماراتية ونصوصها، رغم ترحيبها بها في آخر اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، الذي بحث الخميس الماضي، رؤية وطنية حول المبادرة الإماراتية، لإزالة التوتر على الحدود مع إثيوبيا.

وكان مزارعون، أطلقوا على أنفسهم “تجمع أهل القضارف”، أعلنوا عن رفضهم التام لمبادرة الإمارات للوساطة، والتي تهدف لحل الخلاف بين السودان وإثيوبيا بشأن قضية الحدود وأراضي “الفشقة”.

The post السودان.. البرهان والكاردينال يناقشان اتفاق سلام جوبا appeared first on Souk Ukkaz News.

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