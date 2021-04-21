السعودية تعزى الشعب التشادي في وفاة الرئيس إدريس ديبي

تقدمت وزارة الخارجية السعودية، بخالص التعازي والمواساة لشعب التشادي في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، مؤكدة على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد.

واشارت الخارجية السعودية إلى أنها تتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في تشاد، وتأمل بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، لحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها.

وفي السياق ذاتة، تقدم كل من رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في ووفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفى اليوم الثلاثاء.

ونعى مجلس السيادة الانتقالي السوداني الرئيس التشادي الراحل، معدداً الأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد، وفقاً لـ“التيار”.

هذا بالإضافة للجهود التي قام بها في سبيل أن يتحقق السلام في السودان، فضلاً عن إسهامه الفعال في خدمة قضايا إفريقيا ككل.

وفي السياق ذاته، كشف الجيش التشادي، أمس الثلاثاء، أن البلاد سيقودها مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، سيدير البلاد بعد مقتل والده.

هذا وقد تم حل الحكومة والبرلمان في تشاد، على أن يكون نجل الراحل “محمد إدريس ديبي” على رأس مجلس عسكري ويدير البلاد، لمدة 18 شهراً، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.

ومن جهته قال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد.

قال فيه: “إن رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة”.

مضيفاً “نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد”.

يذكر أن مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بعد إعادة انتخابه لولاية سادسة.

وذلك بعد حصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية أول أمس الإثنين.

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