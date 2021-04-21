سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 21-4-2021

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأربعاء مسجلاً 2900 ليرة للمبيع ، مقابل 2950 كان قد سجلها أمس .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3508 مقابل اليورو ، و 779 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 9711 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 795 ، بينما سجل الجنيه المصري 186 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 359 ليرة سورية .

نشر مصرف سوريا المركزي نشرة جديدة لسعر الصرف و الصرافة ( الدولار الأميركي ) ،إذ حدده بـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار .

حيث جاء في البيان الصحفي الذي نشره المصرف ما يلي :

قامت إدارة المصرف بتعديل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة.

هذا و ذكرت صحيفة “الوطن” السورية خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

و في السياق أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، مرسوماً بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.

وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.

وكان متوقعاً أن يتم تعيين هزيمة كحاكم للبنك المركزي، فكانت الحكومة السورية قد كلّفته يوم الأحد، باعتباره كان يشغل النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف.

وكان الرئيس بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً في 13 أبريل الجاري، بعزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول من مهامه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء (سانا).

ولم تشير الوكالة، إلى أسباب الإقالة إلا أن صحيفة “الوطن” المحلية، ذكرت أن الإقالة جاءت على خلفية تدهور الليرة السورية بالأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى سوء تصرف وإدارة من قرفول، وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب.

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