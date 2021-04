تعرض حساب وزيرة الإعلام اللبنانية على “الانستغرام” للقرصنة

أعلنت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منال عبد الصمد، صباح اليوم الأربعاء، أن حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “الانستغرام ” تعرض للقرصنة.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية عبر حسابها على تويتر :” أود أن ألفت نظر الجميع بأن حسابي الرسمي على إنستغرام تعرض للقرصنة”، وفقا لوكالة “النشرة” اللبنانية.

البرلمان العربي يطالب الدول بدعم لبنان في أزمتها الاقتصادية الراهنة

ناشد البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى ضرورة دعم و “الوقوف والتضامن مع لبنان في هذا الوقت الحرج الذي يمر به، لمساعدته في الخروج من أزمته الاقتصادية”.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له على “أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية في لبنان، تملك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها”.

وتابع “الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، أصدر الكرملين الروسي بيان قال فيه أن:”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها” .

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، و رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الموجود في موسكو بزيارة عمل.

وأشار الكرملين في بيانه أن :”سعد الحريري أطلع بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان، وعلى الإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وذكر البيان أن “الرئيس الروسي هنأ سعد الحريري وجميع المسلمين في لبنان ببدء شهر رمضان المبارك”.

وأضاف البيان: “بوتين والحريري أعربا عن استعدادهما لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الذين يعيشون في لبنان إلى سوريا”.

