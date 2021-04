الصحة المصرية تعلن عن مجموعة إجراءات إحترازية في الصعيد

اعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة للتعامل مع الزيادة في إصابات كورونا في محافظة سوهاج بالصعيد .

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية فإن: ” اجتمعت وزيرة الصحة والسكان، في مصر، الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة”.

وناشدت وزارة الصحة في البيان:” وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة”.

وبحسب البيان قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الوزيرة “استمعت إلى شرح مفصل عن الوضع الوبائي بمحافظة سوهاج من اللجان التي كانت قد وجهت بتشكيلها لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وتوفير أي احتياجات، والتي تضم ممثلين من قطاعي الطب العلاجي والوقائي”.

وأكد البيان أنه:” تم إرسال فريق من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للتأكد من تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وكذلك التأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية”.

و في السياق الطبي ، إلتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث بحث الجانبان، فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية إحتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية، أن وزارتها تسعى لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع أولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في البلاد.

وقالت الدكتورة هالة زايد في بيان للوزارة :” أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، و أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يوما”.

بدوره شدد السفير الروسي بمصر، على دعم روسيا الكامل لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وروسيا، مشيراً إلي سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلي القاهرة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

هذا و وجّهت السلطات الصحية في مصر تحذيرات من موجة ثالثة لفيروس كورونا (كوفيد 19)»، وناشدت المصريين بضرورة «ارتداء الكمامات وعدم التكدس في الأسواق».

The post الصحة المصرية تعلن عن مجموعة إجراءات إحترازية في الصعيد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ