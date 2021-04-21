بالفيديو: عملية سطو مسلح لصيدلية في منطقة البقاع اللبنانية

انتشر مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية، على صيدلية “جلال” وسلب أموالها ، في منطقة البقاع اللبنانية.

وحصلت عملية السطو هذه حصلت على طريق عام رياق مفرق تمنين في منطقة البقاع اللبنانية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة الوطنية، مؤكدا على دعم بلاده للبنان حكومةً وشعباً.

جاء ذلك خلال استقبال آل ثاني، لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب والوفد المرافق، بمكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة.

وأكد الشيخ “تميم” خلال اللقاء، دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق، داعيًا في الوقت نفسه جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

فيما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم دولة قطر المستمر للبنان ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني.

وفي سياق منفصل، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تباحث فيه الجانبان أخر المستجدات في المنطقة.

وخلال الاتصال أكد روحاني أن عسكرة المنطقة لن تساعد على حل مشكلاتها، و أن “ضمان الأمن الإقليمي والسلام لا يتحقق إلا بالوسائل السلمية وعبر تحمل الدول مسؤولياتها وتأمين المصالح الجماعية”. بحسب وكالة فارس للأنباء.

وشدد روحاني على “ضرورة حل الأزمات الإقليمية بالحوار بما في ذلك الأزمة اليمنية”، مؤكدا أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة خطير”.

وأضاف: “الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأمريكية وعودة واشنطن إلى الاتفاق وتطبيق القرار 2231″، مبينا أن “إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع العقوبات”.

كما أعرب روحاني عن أمله بأن “يدرك الأمريكيون أن العقوبات والضغوط ليست الآلية الصحيحة للتعامل مع إيران”.

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