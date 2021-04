عبرت فتاة عن إعجابها الكبير بملحمة مسلسل “موسى” الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، وذلك باستخدام أدوات المكياج لتحمل نفس ملامح النجم المصري في عمله الدرامي الذي يعرض حاليًا.

ومن الواضح أن محمد رمضان أعجب بتقليد تلك الفتاة لشخصيته في المسلسل، فقام بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على إنستغرام معلقًا عليها بالكثير من المدح والثناء.

وقال محمد رمضان عن الفيديو: “أجمل جمهور في الدنيا (موسى) مبسوط طبعاً إنك حبيتي الشخصية للدرجة دي.. بس أنا كمان بحبك ومش عايزك تعنسي”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وتمكن النجم محمد رمضان خلال موسم رمضان الدرامي من تقديم نفسه هذه المرة بطريقة مبتكرة الأمر الذي أسهم في ارتفاع مشاهدات مسلسل موسى الذي يشاركه فيه عدد من النجوم الآخرين.

ويعتبر الفنان محمد رمضان من أصحاب الشعبية الكبيرة عند الشباب العربي والمصري تحديدًا، حيث دائمًا ما يتحدث الكثيرون عن أعماله في شهر رمضان، وتصبح كلماته عبارة عن اقتباسات يتم تداولها طوال العام.

ويحظى مسلسل موسى، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، ويعرض حاليًا في السباق الرمضاني الحالي، بشعبية كبيرة من قبل جمهور الفن في الدول العربية.

وسرعان ما يتصدر المسلسل تريند قائمة الأكثر تغريدًا عبر تويتر، تزامنًا مع عرض حلقة المسلسل عبر التليفزيون، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وفى ألبوم نشرته الصفحة الرسمية لمسلسل موسى منذ ساعات عبر موقع فيس بوك، ضم عددا من التغريدات التي تعلق على أداء محمد رمضان في المسلسل وعلى حبكة الدراما والممثلين المشاركين في العمل.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت في الألبوم “موسى كالعادة فكل سنة يبهرنا محمد رمضان ودايمًا يكون مسلسله أفضل مسلسل في رمضان قوي يا أبو رمضان دايمًا”.

وأضاف آخر: “موسى مسلسل ولا غلطة وكل حلقة تحمس أكثر من الثانية كالعادة كل سنة متميز بأعماله”، وتابع آخر قائلاً: “هذا مو مسلسل هذا تحفة فنية وملحمة أسطورية”، بينما كتب آخر: “الله على حلقة اليوم الأداء الراقي السلس والتغذية البصرية لمحمد سلامة”.

على صعيد آخر، انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو “يرمي الفلوس” في بركة السباحة، قائلا أن رمضان أصبح “عدو نفسه”.

The post فتاة تخطف الأضواء بتقليد محمد رمضان في مسلسل موسى “فيديو” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ