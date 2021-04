مصر تعتزم التوقيع مع شركة سينوفاك الصينية لإنتاج اللقاح على أراضيها

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه سيتم التوقيع مع شركة “سينوفاك” الصينية على اتفاقية للعمل على إنتاج لقاحها المضاد لكورونا في مصر.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، الدكتور خالد مجاهد، أنه” خلال أيام قليلة سيكون في مصر وفد من الصين للعمل على ذلك ، ومن المنتظر وصول 300 ألف جرعة، من ضمن 2 مليون جرعة، سيتم توريدها إلى مصر تباعا”.

وأردف إن” الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر، مضيفا أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا “.

كما أشار إلى أنه ” يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في محافظة سوهاج، وأنه لا توجد أزمة في توفير الأسرة في المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة فى الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات” .

وخلال وقت سابق من اليوم كانت اعلنت وزارة الصحة المصرية، عن مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة للتعامل مع الزيادة في إصابات كورونا في محافظة سوهاج بالصعيد .

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية فإن: ” اجتمعت وزيرة الصحة والسكان، في مصر، الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة”.

وناشدت وزارة الصحة في البيان:” وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة”.

وبحسب البيان قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الوزيرة “استمعت إلى شرح مفصل عن الوضع الوبائي بمحافظة سوهاج من اللجان التي كانت قد وجهت بتشكيلها لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وتوفير أي احتياجات، والتي تضم ممثلين من قطاعي الطب العلاجي والوقائي”.

وأكد البيان أنه:” تم إرسال فريق من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للتأكد من تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وكذلك التأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية”.

