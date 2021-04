إلهام شاهين ترد على فيديو رقصها عقب وفاة السيناريست وحيد حامد

قالت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، معلقة علي الفيديو الذي إنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص عقب وفاة السيناريست الكبير، وحيد حامد،: “الفيديو لم يكن عقب الوفاة وهو قديم جدًا”.

وأردفت الفنانة المصرية، أن توقيت نشر الفنانة رانيا يوسف لهذا الفيديو عقب وفاة السيناريست وحيد حامد خطأ، مؤكدة أنها لم ترى الفيديو، قائلة: “مش بتابع أي حاجه على السوشيال ميديا خالص”.

وأكد شاهين، أن تصرفات الفنانة رانيا يوسف غير طبيعية، قائلة: “علاقتي كويسة جدًا برانيا يوسف، وساندتها في موقف بطانة الفستان بمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أنا ارفض أي تريند من خلال شئ يكون مسيئ لي”، بحسب ماذكر في موقع المشهد العربي.

وتسببت رانيا بسبب نشرها المقطع، بإحراج الهام أمام جمهورها والوسط الفني الذي يشهد حالة حداد على وفاة الكاتب وحيد حامد، وذكر موقع “سيدتي“، أن ” الفنانة إلهام شاهين وجهت لوماً لزميلتها رانيا يوسف فور نشر المقطع، وطالبتها باحترام حالة الحداد السائدة في الوسط الفني عقب رحيل كاتب كبير بقيمة وحيد حامد”.

ونشرت رانيا مقطع الفيديو عبر خاصية الستوري، لتهنئة الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأحد 3 يناير.

لكن رانيا لم تشير إلى أن الفيديو يعود إلى يوم 18 مايو 2019، حيث جرى تصويره أثناء تواجدهن في إحدى سهرات السحور، ونشرت رانيا وقتها المقطع الذي جمعها بإلهام.

رانيا يوسف والمدرس المتحرش

وفي سيبتمبر 2020، علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على مقطع فيديو ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام أستاذ بالتحرش بطفلة صغيرة قاصر بأنه “يجب إعدام المدرس المتحرش”.

وأكدت رانيا يوسف على أنه يجب معاقبة الفاعل طفلة صغيرة بريئة ما ذنبها حتى يتحرش بها شخص مسن في درس خصوصي إنها قمة الانحطاط الأخلاقي والأدبي “اعدموا المتحرش”.

وفي وقت سابق رفعت الفنانة رانيا يوسف شعار “افضحي متحرش، متخافيش”، وفعلته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صور وأسماء متحرشين تعرضوا لها عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا.

واستخدمت رانيا يوسف ستوري حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة في نشر صور المتحرشين بها، مع رفعها ذلك الشعار، واكتفت فقط، بالتعليق: تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط، مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه من ألفاظ خادشة ومعيبة وفاضحة.

