السودان يُجدد تمسكه وحمايته لكل شبر من حدوده المحررة

جدد السودان تمسكه بكل شبر من الأراضي المحررة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وأكد السودان على لسان قائد القوات البرية، عصام الديم محمد كرار، إن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي المحررة على الحدود.

كما أكد كرار في الوقت ذاته وفقاً لـ“العربية” عدم الاعتداء على الجيران أو عبور الحدود.

فيما شدد قائد القوات البرية السودانية على استمرار انتشار الجيش لاسترداد كافة الأراضي السودانية.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الاستخبارات السودانية بولاية القضارف من إحباط عملية اتجار بالبشر لعشرات الفتيات الإثيوبيات بعد إحكام كمين أدى للقبض على أفراد عصابة الاتجار بالبشر.

وبلغ عدد الفتيات الإثيوبيات اللاتي حاولت العصابة تهريبهن إلى الخرطوم حوالي (22) فتاة، حيث وجدت قوات الاستخبارات مقاومة من قبيل العصابة لكنها تمكنت من احتواء الموقف وتحرير الفتيات، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).

وقامت العصابة بنقل الفتيات الإثيوبيات عبر عربة لاندكروزر، تمكن سائقها لحظة المداهمة من الفرار، حيث تم ترحيل الفتيات إلى ولاية القضارف تمهيدًا لإبعادهم من البلاد.

وتحدثت مصادر محلية على المناطق الحدودية بأن هنالك مئات الفتيات الإثيوبيات يتواجدن في الأماكن الحدودية على الوديان بهدف تهريبهن إلى الأراضي السودان من جانب عصابات اتجار بالبشر.

وفي الثالث من ابريل الجاري أكدت مصادر عسكرية في السودان أن قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب لمهاجرين إثيوبيين على حدود العاصمة الخرطوم .

حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تهريب العشرات من الإثيوبيين عبر الشريط الحدودي مع إثيوبيا ( جنوب شرق ) ، وفقاً لسبوتنيك .

كما تمكنت استخبارات الفرقة الثانية من الجيش السوداني من توقيف عصابة إجرامية تمتهن التهريب و الإتجار بالبشر في منطقة مهلا التابعة لولاية الغضارف الشرقية .

وعلى ذلك قال اللواء حيد الطريفي قائد الفرقة مشدداً على “حرص القوات المسلحة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى” .

وأضاف اللواء : ” نحن نعمل وفق الدستور لحماية المدنيين والمزارعين والرعاة وكذا العمل على تأمين إكمال عمليات الحصاد وتأمين تحركات الرعاة داخل الأراضي السودانية”.

