الإمارات قد تشدد الإجراءات مع من لم يتلقوا تطعيم كورونا

حذرت دولة الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يوم الثلاثاء إن الإمارات، التي يقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة ووسّعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65 في المئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة “يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع”.

وأضاف “ترددك اليوم يقف عائقا أمام ما نصبو إليه ويعرض أهلك ومحبينك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء”.

وسجلت الإمارات يوم الثلاثاء 1903 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس فيها إلى 500860 توفي منهم 1559.

فرض

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث يوم الأربعاء إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر-بيونتيك إضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني.

وتقدم إمارة دبي بالفعل لقاح فايزر إضافة إلى لقاح أسترا زينيكا.

ووسّعت الامارات حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65 في المئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

ويتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع