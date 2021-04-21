سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21 ابريل

ارتفع سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات الأربعاء 21 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية، فيما استقر لدى البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، لدى بنك السودان المركزي نحو 381.91 جنيه للشراء، و383.82 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 384 جنيها، مقابل 383 جنيها في ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، عند فتح تعاملات اليوم الأربعاء، لدى بنك السودان المركزي ليصل إلى 460.81 جنيه للشراء، و463.12 جنيه للبيع، مقابل 456.20 جنيه للشراء و458.48 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية نحو 467 جنيها، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، مقابل 456 جنيها أمس.

وعن سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، ارتفع إلى مستوى 534.58 جنيه للشراء، و537.26 جنيه للبيع، مقابل 527.87 جنيه للشراء و530.51 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 540 جنيها، مقابل 523 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي صباح الأربعاء، ووصل إلى 101.87 جنيه للشراء، و102.37 جنيه للبيع، مقابل 101.73 جنيه للشراء و102.24 جنيه للبيع أمس، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية عند مستوى 103 جنيهات.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، عند فتح تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 103.98 جنيه للشراء، و104.50 جنيه للبيع، مقابل 103.88 جنيه للشراء و104.40 جنيه للبيع.

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كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 106 جنيهات، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، مقابل 102 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وقفز سعر الدينار الكويتي صباح الأربعاء لدى بنك السودان المركزي إلى 1260.84 جنيه للشراء، و1267.15 جنيه للبيع، مقابل 1258.59 جنيه للشراء و1264.69 جنيه للبيع، أمس.

التجارة

وتوقع خبراء من السودان، أن تكون هناك فوائد اقتصادية عديدة ستجنيها البلاد جراء عودة وشيكة للتعاملات التجارية والاستثمارية مع إسرائيل.

وأشار الخبراء إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السودان وإسرائيل، إضافة لاستثمارات متوقعة قد تصل إلى 100 مليار دولار خلال سنوات قليلة مقبلة.

ومنذ الأحد الماضي، لم تعد تل أبيب عدوا للخرطوم، بعدما قررت السلطة الانتقالية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي تم سنه في عام 1958 وظل ساريا منذ ذلك الحين.

ويقضي القانون السوداني الذي ألغي في خطوة وصفت بـ”الشجاعة”، بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.

وأتت هذه الخطوة بعد توقيع السودان وإسرائيل على اتفاق سلام في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ليصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.