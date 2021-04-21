وزيرا الصحة الليبي والمصري يوقعان اتفاقية تُجيز معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج

طرابلس 21 أبريل 2021 (وال)- وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزناتي، مع وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة زايد، مذكرة تفاهم في مجال الصحة بين الجانبين.

هذا واتفق الطرفان خلال اللقاء الذي جرى يوم أمس بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج، والاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية المصرية العامة والخاصة، وفق أسعار التأمينات الخاصة بالمصريين، وتسهيل دخول المرضى الليبيين وسيارات الإسعاف إلى الجارة مصر.

ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد الصحية، خاصة بين مركز تنمية القوى العاملة الطبية في ليبيا، والمعهد الوطني للتدريب في مصر، كما تكفل الجانب المصري بإعارة واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، لتغطية العجز ورفع القيود على سفر هذه العمالة إلى ليبيا.

ونصت الاتفاقية على أن يقوم الجانب المصري بتزويد الجانب الليبي؛ بإمدادات الأكسجين الطبي المسّال للاستجابة لأي أزمة تحدث بسبب جائحة كورونا، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ توقيعها. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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