يوفنتوس يلتحق بركب المنسحبين من بطولة دوري السوبر الأوروبي

أصدر نادي يوفنتوس اليوم الأربعاء قرارًا رسميًا يقضي بانسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج”، ليصبح عاشر فريق يتخذ خطوة الانسحاب بعد الضغوطات التي تعرضت إليها تلك الأندية.

وكانت أندية إنجلترا الستة “أرسنال وتوتنهام وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد” رفقة ثنائي إيطاليا الإنتر والميلان، مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد أعلنوا انسحابهم بصورة رسمية، ليتبقى ريال مدريد وبرشلونة فقط.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي: “بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر عن نادي يوفنتوس في 19 أبريل 2021، وفيما يتعلق بمشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي والمناقشة العامة اللاحقة…نعلن الانسحاب من هذا المشروع، بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة بموجب الاتفاق المبرم بين الأندية”.

وتابع: “وفي هذا السياق، يعتقد يوفنتوس – مع بقائه مقتنعًا بصحة الافتراضات الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع- أن إمكانياته محدودة حاليًا لإكماله بالشكل الذي تم تصميمه به في البداية”.

وختم: “يظل يوفنتوس ملتزمًا ببناء قيمة طويلة الأمد للنادي، ولحركة كرة القدم بأكملها”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وفي وقت سابق أعلنت إدارة دوري السوبر الأوروبي توقف الدوري الجديد و ذلك بعد يومين من إعلان إحداثه ، على خلفية إنسحاب جميع الفرق الإنكليزية المشاركة فيه .

حيث نشر حساب دوري السوبر الأوروبي بيان له ، جاء فيه أن ” البطولة الجديدة سيتم توقيفها حالياً لدراسة كيفية استئنافها من دون فرق الدوري الإنجليزي التي أعلنت انسحابها يوم أمس “.

وأوضح أن “هناك ضغوط خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي”، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف البيان : “نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد”.

“يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء”.

هذا ويذكر أن الحكومة البريطانية تحركت ضد هذه البطولة فور الإعلان عنها ، و هو ما يرجحه المراقبون إلى كونه السبب في انسحاب الأندية الإنجليزية بعدما كانت من الفرق المؤسسة لها .

