بنك السودان المركزي: أزمة السيولة “طارئة” ولن تستمر طويلاً

قطع بنك السودان المركزي، عدم وجود أزمة سيولة لدى البنك المركزي، موضحاً أن البنوك تسحب ما تطلبه من فئات نقدية بشكل يومي.

ولفت بنك السودان أن ظاهرة اصطفاف المواطنين أمام الصرافات يحدث نتيجة لوجود أعطال فنية في الصرافات الآلية، وفقاً لـ“الحراك السياسي”.

فضلاً عن أن بعض البنوك لا تمتلك أرصدة نقدية، هذا وقد أشار البنك إلى أن أزمة السيولة الحالية طارئة ولن تستمر طويلاً وستنتهي خلال الأيام المقبلة.

كما أكد بنك السودان عدم اتجاه الدولة لتغيير العملة الوطنية في الوقت الراهن، حيث وضح نائب محافظ البنك المركزي، محمد أحمد بشرى، أن مشروع تغيير العملة لم يتم طرحه للتداول.

في سياق آخر، ارتفاع جديد يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء في تعاملات اليوم الأربعاء.

هذا وقد أفاد تجار عملة وسط الخرطوم، لـ”أخبار سوق عكاظ” عن أن سعر صرف الدولار وصل إلى 385 جنيهاً في تعاملات اليوم.

ليرتفع بذلك سعر صرف الريال السعودي إلى 103 جنيهاً، والدرهم الإماراتي إلى 105 جنيهاً، في السوق الموازي.

وفي المقابل بلغ سعر صرف الدولار بحسب بنك السودان المركزي 381.9106 جنيهاً.

أما البنوك المحلية فلم يحدث فيها تغييراً يُذكر، فقد بلغ سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في بنك الخرطوم 381 جنيهاً.

وكالمعتاد بلغ أعلى سعر لصرف الدولار في بنك أمدرمان حيث بلغ 382 جنيهاً، في حين بلغ سعر الصرف في بنك فيصل الإسلامي 379.5 جنيهاً فقط، وهو أدنى سعر شراء على مستوى البنوك.

بدوره نادى بروفيسور محمد الجاك أحمد، “خبير اقتصادي سوداني” وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بضرورة إجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة.

وطالب الخبير الاقتصادي بإجراء إصلاحات تستهدف الأبعاد الهيكلية للقطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك بهدف الحصول على الدعم من مؤسسات التمويل العالمية، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

ولفت الجاك إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمه للحكومات التي تجري مثل هذه الاصلاحات المطلوبة.

كما أوضح دوره في مواصلة دعمه لمرحلة الانتقال الديموقراطي بالبلاد مما يساهم في تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالبلاد.

فضلاً عن أنه نبه إلى أن المستثمرين في هذا العصر يضعون البيئة ونوع الاستثمار والمحفزات الإنتاجية ضمن أولوياتهم.

وطالب الجاك الحكومة الانتقالية بأن تسعى جادة لنقل السودان من مرحلة الحصول على المنح، إلى مرحلة الحصول على الاستثمارات، بغرض الوصول للنمو الاقتصادي في شتى القطاعات.

The post بنك السودان المركزي: أزمة السيولة “طارئة” ولن تستمر طويلاً appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ