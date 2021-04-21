حمدوك في نهر النيل ليومين للقاء اسر الشهداء وقحت وتسنيقيات لجان المقاومة

رحبت والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي بزيارة رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء لولاية نهر النيل والتي تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية.

ويستهل السيد رئيس مجلس الوزراء زيارته بعقد اجتماع مشترك مع لجنة الأمن ومجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل بالأمانة العامة للحكومة بالدامر يقف من خلاله على مجمل الأوضاع بالولاية.

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ومن ثم يقوم رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له بزيارة لمصنع أسمنت السلام بمدينة الدامر.وتتواصل الزيارة في يومها الأول بالوقوف على مراحل العمل بمشروع (زادي ون) بمحلية بربر.

ويلتقي الدكتور عبد الله حمدوك في مساء نفس اليوم بفندق القراند بأسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ويعقد اجتماعا بتنسيقية إعلان قوى الحرية والتغيير بالولاية

يعقبه لقاءاً بتنسيقات لجان المقاومة بنهر النيل.ويختتم رئيس مجلس الوزراء زيارته لولاية نهر النيل في اليوم التالي بزيارة السكة حديد بعطبرة.

وقالت والي نهر النيل أن كثير من الملفات ستكون حاضرة في منضدة النقاش خاصة قضايا معاش الناس وملف التعدين وكل القضايا المرتبطة بالمركز.مؤكدةً على أهمية الزيارة من خلال طرح القضايا المتعلقة بالمركز والولاية والمشروعات القومية.

وقد وصل اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لولاية نهر النيل والتي تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية ويختتم رئيس مجلس الوزراء زيارته لولاية نهر النيل في اليوم التالي بزيارة السكة حديد بعطبرة..