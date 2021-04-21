الرئيس المصري يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

أكدت مصادر رسمية، لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي وذلك لمناقشة قضايا السلام في الشرق الأوسط.

وأكد بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية : “استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة”.

وقال راضي أن: ” اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف”،وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن المصري، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه سيتم التوقيع مع شركة “سينوفاك” الصينية على اتفاقية للعمل على إنتاج لقاحها المضاد لكورونا في مصر.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، الدكتور خالد مجاهد، أنه” خلال أيام قليلة سيكون في مصر وفد من الصين للعمل على ذلك ، ومن المنتظر وصول 300 ألف جرعة، من ضمن 2 مليون جرعة، سيتم توريدها إلى مصر تباعا”.

وأردف إن” الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بكورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات مصر، مضيفا أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا “.

كما أشار إلى أنه ” يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في محافظة سوهاج، وأنه لا توجد أزمة في توفير الأسرة في المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة فى الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات” .

وخلال وقت سابق من اليوم كانت اعلنت وزارة الصحة المصرية، عن مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة للتعامل مع الزيادة في إصابات كورونا في محافظة سوهاج بالصعيد .

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية فإن: ” اجتمعت وزيرة الصحة والسكان، في مصر، الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة”.

وناشدت وزارة الصحة في البيان:” وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة”.

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