الرئيس الروسي يحذر الغرب من رد سريع وقاس

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، الأربعاء، بشدة من التعدي على المصالح الأمنية لروسيا، قائلا إن رد موسكو سيكون “سريعا وقاسيا”.

وجاء تحذير بوتين خلال خطابه السنوي عن حالة الأمة وسط حشد عسكري روسي ضخم بالقرب من أوكرانيا، حيث تصاعدت في الأسابيع الأخيرة انتهاكات وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الكرملين على سحب القوات.

وقال بوتين: “آمل ألا يجرؤ أحد على تجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بروسيا، وسوف نحدد مكان هذا التجاوز في كل حالة على حدة”.

ورفضت موسكو المخاوف الأوكرانية والغربية بشأن حشد القوات، قائلة إنها لا تهدد أحدا وروسيا لها الحرية في نشر قواتها على أراضيها.

لكن الكرملين حذر أيضا السلطات الأوكرانية من محاولة استخدام القوة لاستعادة السيطرة على الشرق الخاضع لسيطرة المتمردين، قائلا إن روسيا قد تضطر إلى التدخل لحماية المدنيين في المنطقة.

وقال بوتين “في الواقع، نحن لا نريد حرق الجسور. ولكن إذا ظن البعض أن نوايانا الطيبة لامبالاة أو ضعف ويعتزم حرق أو حتى تفجير تلك الجسور نفسها، فإن رد روسيا سيكون غير متكافئ وسريعا وصعبا “.

وأشار بوتين إلى تحرك روسيا نحو تحديث ترساناتها النووية، وقال إن الجيش سيواصل شراء عدد متزايد من أحدث صواريخ تفوق سرعة الصوت وأسلحة جديدة أخرى.

وأضاف أن تطوير غواصات نووية مسيرة من طراز “بوسيدون” وصاروخ موجهة من طراز “بوريفيستنيك” الذي يعمل بالطاقة النووية مستمر بنجاح.