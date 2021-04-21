سوريا.. استهداف سيارة تابعة لقسد بعبوة ناسفة بريف الحسكة

تعرضت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء، لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في ريف محافظة الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا.

وأدى استهداف السيارة التابعة لقوات قسد إلى وفاة ثلاثة بينهم قيادي من عناصر من قسد المدعومة من جيش الاحتلال الأمريكي المتواجد في الشمال الشرقي من سوريا.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن 3 من قوات سوريا الديمقراطية لقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم العسكرية بالقرب من منطقة كبيبة على طريق الشدادي الهول بريف الحسكة الجنوبي، وأن أحد القتلى هو القيادي نافدار كاجو، بحسب سانا.

تتعرض قوات سوريا الديمقراطية للاستهداف بشكل يومي تقريباً، وخاصة مع انتشار أعداد كبيرة من الفصائل المسلحة المتحاربة على السلطة والأموال في مناطق سيطرة قسد.

إذ أكدت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في ريف مدينة دير الزور الشمالي، في 18 أبريل الجاري، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مسلحي تنظيم “قسد” المدعوم أمريكياً.

فيما أكدت مصادر محلية أن: “عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تقل عناصر من (مجلس دير الزور العسكري) التابع لميليشيا (قسد) في بلدة بريهة إلى الشمال من مدينة دير الزور”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية، حالة انفلات أمني، وعمليات عسكرية وإرهابية متكررة ما يضع حياة المدنيين على المحك.

وفي الشأن السوري، التقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، مع وفد روسي رسمي ترأسته آنا كوزنتسوفا، رئيسة مفوضية حقوق الطفل بروسيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي تم في مدينة القامشلي بين الإدارة الذاتية والوفد الروسي من أجل إتمام تسليم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

ذ نشرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على موقعها الرسمي على “فيسبوك” ما يلي: “وصل اليوم الأحد 18 أبريل 2021، وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة السيدة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش الإرهابي“.

الجدير بالذكر أنه تم العمل على ملف إعادة الأطفال الروس من عائلات تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في العراق وسوريا إلى روسيا من صيف عام 2017.

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