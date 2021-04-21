سوريا .. 3 طلبات ترشح جديدة يتبلغها مجلس الشعب

أكد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب في سوريا ، ن المجلس قد تلقى ثلاث طلبات ترشيح لرئاسة الجمهورية العربية السورية، من بيتنها الرئيس الأسد.

وحسب ما ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا” فقد أعلن صباغ أن : “المجلس تلقى اليوم ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من مهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان وبشار حافظ الأسد طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية”.

وبذلك يرتفع عدد الطلبات إلى ستة طلبات ترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية في سوريا .

وفي الشأن، أشارت فاتن نهار وهي أول إمرأة ترشح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية، أن سوريا بلد ديموقراطية وأن ترشحها يعكس ذلك بشكل واضح للعالم.

وقالت فاتن : “أي أحد تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يستطيع أن يتقدم لهذا المنصب”.

وعما إذا كانت قد ضمنت تأييد 35 عضو من البرلمان، أشارت فاتن نهار إلى أنها قد أقدمت على الخطوة الأولى وتأمل الاستمرار، وذلك حسب روسيا اليوم.

ويذكر أن فاتن نهار :

محامية مسجلة في فرع القنيطرة منذ 2009، وهي من مواليد 1971 في الجولان السوري المحتل، وبنت اللواء المتقاعد علي نهار.

مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي.

وفي السياق، تقدمت فاتن على نهار، كأول سيدة سورية بطلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية لرئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ ، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

وقال صباغ إن:” مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية”.

ويعد طلب السيدة فاتن نهار، وثالث طلب ترشيح يصل المجلس حتى الآن بالرغم أنها من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد.

ومع بدء الانتخابات الرئاسية السورية، يتساءل البعض حول شروط الترشح وما هي الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمنصب رئاسة سوريا.

حدد الدستور السوري الحالي الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2012، مجموعة شروط لا بد من توافرها لقبول الترشح.

وبحسب الفقرة 3 من المادة 85 من الدستور، فإن إحدى أبرز هذه الشروط، أن يكون الشخص طالب الترشيح حاصل على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب، مع العلم أن العضو الواحد لا يجوز أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

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