الأسد يصدر قانون يسمح للمركبات بنقل الركاب بـ نظام التطبيق الإلكتروني

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، القانون رقم 16 لعام 2021، الذي يسمح للمركبات الصغيرة والمتوسطة (السياحية، الميكرو باصات)، (فئة خاصة)، بنقل الركاب عبر نظام التطبيق الإلكتروني.

كما سمح القانون أيضاً، بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

واشترط القانون ألا يزيد عدد مقاعد المركبة عن عشرة أشخاص، كما اشترط الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة وفق الأحكام والشروط المحددة في نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب.

وفرض القانون الجديد، على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب عقوبات تتراوح بين “إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً” وفق الضوابط المحددة في نظام الاستخدام المذكور، هذا بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.

وبشأن الانتخابات الرئاسية السورية، أقر رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، عن تقدم الرئيس بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.

حيث أشار رئيس مجلس الشعب، إلى إستلام 3 كتب من المحكمة الدستورية العليا .تعلمه بتقديم كل من بشار الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية،. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وكان المجلس قد تلقى من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.

وسيتنافس المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 مايو الجاري.

ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

ومن ضمن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد مكت في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. مما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وإستطاع الرئيس بشار الأسد الفوز في الانتخابات الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة،. ونافسه مرشحان مغموران، في خطوة وصفتها المعارضة حينها بأنها “شكلية”.





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