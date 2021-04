الجيش الإسرائيلي يخطط لمناورة عسكرية تحاكي حرب حقيقية مع لبنان

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإجراء مناورة عسكرية فريدة من نوعها، الشهر القادم، تحاكي مواجهة خطيرة مع الجانب اللبناني.

وقالت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سيعمل خلال المناورة على إطلاق صواريخ وزنها أطنان من المتفجرات، بحسب سبوتنيك.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي سيخوض مناورة كبيرة وضخمة، مرجحة أن تكون هذه المناورة هي الأضخم في تاريخها.

وسيتم التدريب خلال المناورة على عملية إخلاء السكان من منازلهم ومستوطناتهم، كما أنها ستشمل مواجهة في عدة ميادين وساحات، وستكون المواجهة بشكل مركز على قطاع غزة ولبنان، إذ ستحصل التدريبات في مواقع حية، وسيتم تدمير بعض الصواريخ ضمن المناورة لمحاكاة أضرار جسيمة من الممكن أن تصيب مراكز المدن، وذلك للتدرب على عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحرائق وغيرها من الأضرار.

وعزت الصحيفة السبب في تدرب الجيش الإسرائيلي على مثل هذه المحاكاة إلى التوتر الأخير الحاصل في العلاقات اللبنانية والإسرائيلية كما العلاقات الإسرائيلية والسورية أيضاً في توتر دائم، والأهم هو التوتر الإيراني فقد تسعى إيران إلى ضرب إسرائيل في أي لحظة رداً على الهجوم الذي نفذه الموساد على نطنز الإيرانية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، 18 مارس الفائت، عن انتهاء المناورات العسكرية بالذخيرة الحية والتي استغرقت 3 أسابيع.

وجرت المناورات العسكرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، لمحاكاة مواجهة الجيش الإسرائيلي في جبهتي سوريا ولبنان، شارك في المناورات كافة تشكيلات الجيش.

ونشر أفيخاي أدرعي، بيان عبر حسابه على تويتر جاء فيه أن: “الوحدة المتعددة الأبعاد (وحدة الأشباح) أنهت تمرينًا استمر ثلاثة أسابيع تضمن سلسلة من التدريبات بالذخيرة الحية في منطقة مرتفعات الجولان للتدرب على أسس هامة في مفهوم المناورة البرية في السيناريوهات الشمالية (سوريا ولبنان)”.

وأردف أدرعي: “كجزء من التمرين، تمت مشاركة سلاح الهندسة وتحديدًا وحدة المهمات الخاصة فيها (يهالوم) التي خاضت لأول مرة أساليب قتالية وتكتيكا حربيا وتدريبات حول كيفية التعامل في المناطق المزروعة بالعبوات الناسفة والقتال في المناطق المبنية والمحصنة في السيناريوهات الشمالية”.

وبناءً على المناورات فقد قرر الجيش الإسرائيلي “أن يتم خلال العام تزويد كل قائد فصيلة في ألوية المشاة التابعة لجيش الدفاع بمسيّرة لزيادة قدرة رصد العدو في الميدان سواء في المناطق الوعرة أو المبينة على حد سواء”.

