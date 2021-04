العراق .. أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق ، قد تجاوز عتبة المليون إصابة منذ ظهوره لأول مرة.

وبحسب ما أكدته مصادر إخبارية فقد سجل العراق اليوم، 8696 إصابة جديدة، كما سجلت 38 وفاة و6382 حالة شفاء.

وبهذا يبلغ العددالإجمالي للإصابات في البلاد 1,001,845 إصابة بالفيروس ، فيما بلغت الوفيات الـ 15098 وفاة.

ويعد العراق بالمرتبة الأولى تبعاً لعدد الإصابات في الوطن العربي ويليه الأردن ثانياً ولبنان ثالثاً، وذلك حسب وكالة Rt.

وفي الشأن العراقي، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إرتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى ما بين 26 الى 27 في المئة،مؤكدة بانها انتهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي للبلاد، والتي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات.

وأكد المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أنه: “بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة”.

وأعلن الهنداوي، عن إنتهاء وزارة التخطيط من إعداد “خطة الإصلاح والتعافي”، مستجيبة للتحديات، حيث قال :”تم الأخذ بالاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلاد”.

وأضاف الهنداوي:” إن المسار الاول في هذه الخطة، اقتصادي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني اجتماعي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنك.

وأكد المتحدث بإسم الوزارة أن خطة الإصلاح والتعافي سيكون عمرها سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات.

وفي سياق آخر، طلب رئيس الحكومة العراقية ، مصطفى الكاظمي ، من رجال الدين الإسلامي ( السنة و الشيعة ) الاعتدال في الخطب الدينية من أجل محاربة الطائفية في البلد.

حيث نشر مكتب الكاظمي بياناً اوجه فيه الأخير إلى كبار شيوخ الإسلام في بغداد ، خلال اجتماعه معهم على مأدبة الإفطار في مقر الحككومة في العاصمة .

