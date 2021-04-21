اليونان توقع اتفاقاً لتزويد السعودية بصواريخ “باتريوت”

وقعت السعودية واليونان، الثلاثاء، اتفاقاً خاصاً يقضي بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز “باتريوت”.

وقال دبلوماسي يوناني في حديث مع وكالة “رويترز” إن “الاتفاق تم توقيعه اليوم في الرياض من قبل كلا الطرفين”.

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات “باتريوت” أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة.

من جهته قال تلفزيون “الشرق” السعودي، يوم الثلاثاء، إن الرياض وأثينا وقعتا اتفاقاً بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية، المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة.

بدورها أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استقبل وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أنهما تطرقا إلى السبل الكفيلة بدعمه وتطويره إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مكتبه بالرياض، نظيره اليوناني، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، حيث تم توقيع الاتفاق.

وبحسب الوكالة السعودية عقد وزيرا الخارجية جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحوثيين، في الأشهر الأخيرة، هجماتهم على السعودية، وزحفهم العسكري للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

وللشهر الثالث توالياً يواصل الحوثيون شن هجمات شبه يومية بالمسيّرات والصواريخ الباليستية على مناطق سعودية متفرقة، يعلن التحالف اعتراضها وتدميرها باستمرار.

وصواريخ باتريوت هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع “أرض-جو” يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، ويصنع النظام من قبل شركة “رايثيون” الأمريكية منذ عام 1981.