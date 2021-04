توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني في مصر

أقرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار “السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك”.

حيث ذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في مصر، أن توقيع الاتفاقيتين جاء “للاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا”.

كما يهدف إلى “تبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر، بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس”.

وصرحت وزيرة الصحة والسكان المصرية,هالة زايد ، إن الاتفاقية الأولى “تختص بتكنولوجيا التصنيع للقاح (كوفيد-19)، حيث تمنح شركة سينوفاك بموجبها، لشركة فاكسيرا ترخيصا محدودا لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كورونا، في أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا داخل مصر”.

موضحة أن ذلك سيتم “على النحو المحدد في اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز للقاح كوفيد 19 المقدم من شركة سينوفاك الصينية”.

وقد نصت هذه الاتفاقية على أن تقدم “سينوفاك” لشركة”فاكسيرا”، “كافة المعلومات التقنية المتعلقة بلقاح كورونا، وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائي المحلي باستخدام المنتج الجاهز الذي توفره شركة سينوفاك”.

يأتي ذلك إلى جانب اختبار المنتج النهائي المحلي، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، والمعدات أو الأدوات أو الآلات، والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلا عن إدارة ومراقبة الجودة”.

أما الاتفاقية الثانية، فأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد أنها تتعلق بالتصنيع المحلي للقاح كوفيد-19، و”تنص على منح شركة سينوفاك الصينية تصريحا لشركة فاكسيرا، لإعادة التعبئة، والتعبئة، وتصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كورونا، في المنشآت الخاصة بشركة فاكسيرا، مع حصول فاكسيرا على الموافقات التنظيمية، وتكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، لاستخدام المنتج الجاهز للتعبئة الذي توفره شركة سينوفاك، من جانب شركة فاكسيرا”.

