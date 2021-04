أعلنت اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان اليوم الأربعاء عن جملة قرارات بهدف السيطرة على انتشار الوباء في السلطنة.

-وأول القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا كان تعليق دخول القادمين من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى – إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة إلى سلطنة عُمان وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 24 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر.

وكانت قد استثنت اللجنة العليا من قرارها تعليق دخول المسافرين من تلك الدول، المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، على أن تخضع الفئات المستثناة للإجراءات الاحترازية المعتمدة لدى دخولهم أراضي السلطنة، بحسب البيان.

أما القرار الثاني للجنة كان منع دخول الأطفال دون سن الثانية عشرة إلى المجمّعات والمحال التجارية، مع التأكيد على أصحاب المجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بقرار بتخفيض عدد الزوار إلى 50% من الطاقة الاستيعابيّة، وع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد المخالفين.

فيما قررت اللجنة متابعة تطبيق التعليم عن بعد في جميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي جميعها.

واستثنت من القرار الأخير طلاب الصف الثاني عشر والطلاب الذين بحاجة إلى تدريب عملي كطلبة كلية الطب والعلوم الصحية وطلبة التدريب المهني، على أن يتم تقييم ذلك وفق تطورات الحالة الوبائية في سلطنة عُمان خلال الفترة الزمنية اللاحقة.

وكانت قد أصدرت سلطنة عُمان في 5 أبريل الجاري، قرار تم بموجبة حظر دخول البلاد لغير المواطنين وحاملي الإقامة، وذلك اعتبارا من يوم 8 أبريل/نيسان المقبل.

وجاء ذلك عقب أن أصدرت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع وباء كورونا في سلطنة عُمان، قرار ينص علي “تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 الموافق 8 أبريل 2021 حتى صباح أول أيام شهر رمضان”.

The post سلطنة عُمان تصدر مجموعة قرارات بشأن جائحة كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ