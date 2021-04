روسيا تطرد 10 دبلوماسيين يعملون في السفارة أمريكية لدى موسكو

صرَّحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسليم روسيا للولايات المتحدة مذكرة عدَت فيها 10 من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويتوجب عليهم مغادرة البلاد قبل 22 مايو المقبل.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أنه: “في 21 أبريل/ نيسان، تم استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، غورمان، إلى وزارة الخارجية الروسية، إذ تم تسليمه مذكرة جاء فيها اعتبار 10 من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة أراضي بلادنا بحلول يوم 21 مايو/أيار”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أن قرار روسيا يأتي رداً على الإجراءات الغير ودية التي اتخذها مؤخراً الجانب الأمريكي، والتي طالت عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك، بحسب سانا.

في حين أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت في وقت سابق، أن سفر السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سيليه عودة له إلى موسكو خلال “الأسابيع المقبلة”.

وكان قد صرَّح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في 16 أبريل الجاري، عن الرد الروسي على العقوبات الأخيرة لأمريكا على كيانات وشخصيات روسية، إذ تم فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين.

وقال ‏وزير الخارجية الروسي: “سننشر لائحة من 8 أسماء لمسؤولين أميركيين على قائمة العقوبات الروسية، وسنطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من روسيا كرد بالمثل على التصرف الأمريكي”.

وأشار إلى أن روسيا تدرس اقتراح الرئيس الأميركي بعقد قمة ثنائية بين بوتين وبايدن، الذي طرحه الأخير في وقت سابق.

وتابع لافروف تصريحه قائلاً: “سنوقف عمل المؤسسات غير الربحية والصناديق الأمريكية في روسيا التي تتدخل في الشأن الداخلي الروسي”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن: “الكرملين طلب من السفير الأمريكي في موسكو مغادرة البلاد لإجراء مشاورات مع حكومته”.

مشدداً على أن روسيا ستبدأ إجراءات منع توظيف المواطنين الروس أو مواطني الدول الأخرى في المفوضيات الأمريكية في البلاد.

صرَّح البيت الابيض، في 16 أبريل الجاري، عن فرض عقوبات أمريكية على روسيا بالإضافة إلى طرد عشرة ديبلوماسيين روس من أعضاء البعثة الدبلوماسية في واشنطن.

‏‎وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية إعلان فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو طالت 32 شخصية وكيان، والتهمة قيادة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2020.

وقال البيت الأبيض بخصوص العقوبات الأمريكية على روسيا أن: “الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها، وروسيا تدفع ثمن أفعالها الهادفة إلى إلحاق الضرر بمصالح أميركا”.

