اللجنة الرباعية الدولية تطالب بخروج فوري للمرتزقة من ليبيا

دعت اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى انسحاب فورى وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية.

وأدانت اللجنة ما وصفته بـ “الانتهاكات المستمرة” لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الليبية، مؤكدة أن كل تدخل عسكري خارجي في البلاد غير مقبول، حسبما أفادت (المصري اليوم).

وعبرت اللجنة الرباعية الدولية، في بيان أصدرته عقب اجتماع عبر «فيديو كونفرانس»، عُقد بدعوة من جامعة الدول العربية، الثلاثاء، عن دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق.

وأشادت بـ«التقدم الكبير» نحو تطبيق حل سياسي شامل في ليبيا، وحثت حكومة الوحدة الوطنية على التمسك بالتزامها بتعيين النساء فيما لا يقل عن 30% من المناصب التنفيذية العليا.

على صعيد آخر، استُؤنفت الرحلات الجوية بين مطاري طرابلس والقاهرة، أمس، بعد تعليقها لأكثر من 6 سنوات، كما سيُعاد فتح السفارة المصرية قريبًا.

وخلال شهر أبريل الجاري، رحبت الحكومة الليبية الجديدة بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤكدة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبيوعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.

ورحبت الحكومة في بيان لها بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار.

معربة عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها داعية مجلس الأمن لدعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وفقًا لـ(بوابة إفريقيا الإخبارية).

كما رحبت الحكومة الليبية بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونها السلطة الشرعية في ليبيا.

مؤكدة أنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت الحكومة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات ذات العلاقة.

The post اللجنة الرباعية الدولية تطالب بخروج فوري للمرتزقة من ليبيا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ