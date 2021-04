المبعوث الأميركي لليمن يحذر من خطورة الهجوم الحوثي على مأرب

صرح المبعوث الأميركي الخاص باليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، إن دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن “كبير جدا وفتاك”، مستبعدا رغبة طهران في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وقد أشار ليندركينغ في حديثه لأعضاء الكونغرس الأميركي إلى إنه لا يوجد دليل حقيقي على أن النظام الإيراني يريد دعم التوصل إلى حل للصراع.

وفي السياق ذاته ، رحب المبعوث الأميركي الخاص باليمن، تيم ليندركينغ “بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على استعداد لذلك”،.لكنه قال “لم نلحظ أي مؤشر على ذلك”.

أما فيما يخص هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب،. حذر ليندركينغ من أن الهجوم على مأرب الغنية بالغاز يشكل أكبر تهديد لجهود السلام، ويتهم الإيرانيين بإطالة الصراع.

حيث طالب المبعوث الأميركي الخاص باليمن بـ”المساعدة الدولية” لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين،.مشيرا كذلك إلى أنه “من الصعب منع السفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين في اليمن”،. و أكد أيضا على أن دعم إيران للحوثيين “كبير جدا ويتسبب في سقوط قتلى”.

كما حذر ليندركينغ من أن الفشل في وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات.

وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص باليمن عن قلقه تجاه زيادة هجمات الحوثيين على السعودية، قائلا أنه “اتجاه مقلق للغاية”.

