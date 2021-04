الخطوط القطرية تعلن عودة رحلاتها إلى السودان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى السودان اعتبارًا من يوم 11 مايو القادم بمعدل 4 رحلات أسبوعية، لتمكن المسافرين من السودان من السفر إلى وجهات مختلفة بجميع القارات.

وأصدرت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء بيانًا جاء فيه أن عدد الرحلات إلى السودان سيصبح رحلة يوميًا وذلك اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، حسبما أفاد (العربي الجديد).

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بأن دولة السودان تعتبر بمثابة السوق الاستراتيجي والهام للشركة، مشيرًا إلى توفير خيارات متعددة للمسافرين من 24 وجهة إفريقية إلى كل مكان.

وتسعى الخطوط القطرية بإضافة السودان إلى وجهاتها، إعادة ترميم شبكة رحلاتها التي تضم حاليًا ما يزيد عن 130 وجهة عالمية.

كما أن الخطوط القطرية أصبحت اول شركة طيران عالمية تستخدم النسخة الثانية من نظام “هانيويل” الخاص بتعقيم المقصورة بالأشعة فوق البنفسجية.

وفي شهر يناير الماضي أكدت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى مصر اعتباراً من يوم يوم 18 يناير الماضي.

وكشفت الشركة عبر حسابها الرسمي على “تويتر“، أنها رحلاتها ستبدأ بـ18 يناير إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبعدها محافظة الإسكندرية بـ25 من الشهر نفسه.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية أن الرحلات إلى مصر ستبدأ بمعدل رحلة كل يوم إلى القاهرة، ورحلتين أسبوعياً إلى الإسكندرية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من بداية العام الجاري، عن رفع الحظر عن الرحلات القطرية والسماح لها مجدداً بالعبور في الأجواء المصرية.

وأصدرت سلطة الطيران في مصر بيان جاء فيه: “قررت مصر رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات”.

هذا وأكد أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه بات بإمكان كل من الطيران المصري والقطري العبور باتجاه البلدين، مشيراً إلى أ رفع الحظر يشمل الشركات الخاصة أيضاً.

يذكر أنه تم في ساعات الصباح الأولى من يوم 18 يناير الماضي السماح للطائرت القطرية بالعبور فوق الأجواء المصرية، وحصلت الطائرات القطرية على التعليمات من الأجواء المصرية أثناء رحلتها، وذلك حسب ما ورد في سكاي نيوز.

