مورينيو يعود إلى الدوري الإسباني من جديد

تحدث تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من المحتمل أن يعود مرة أخرة إلى الدوري الإسباني، بعد إقالته من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

وأقال نادي توتنهام يوم الإثنين الماضي، جوزيه مورينيو نظرًا للأداء والنتائج المتراجعة للفريق اللندني.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “صن” البريطانية، قولها إنه مورينيو قد يعود إلى الدوري الإسباني عبر بوابة نادي فالنسيا، وذلك بعد أن قضى سنوات كمدرب لنادي ريال مدريد.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن مورينيو لديه علاقة قوية مع مالك نادي فالنسيا بيتر ليم، حيث يرغب الأخير بأن يتولى المدرب المرتغالي الإشراف على فريقه في ظل تراجع الأداء مع المدرب الخالي خافي غارسيا.

ولفتت الصحيفة، بأن البرتغالي خورخي مينديز، سيكون الوسيط في هذه الصفقة، حيث سيحدد موعد لعقد اجتماع بين إدارة فالنسيا ومورينيو، للتوصل إلى اتفاق حول المهمة الجديدة التي ستسند إليه.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية بأن المدرب البرتغالي ليست لديه الرغبة في الابتعاد لفترة طويلة عن التدريب، وسيوافق على أقرب عرض مميز يصل إليه، خلال الفترة القادمة.

وكان نادي توتنهام الإنجليزي قد أعلن الثلاثاء، عبر مقعه الرسمي تعيين لاعب خط وسطه السابق راين مايسون مدربا مؤقتا للفريق اللندني حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

حيث أقال النادي اللندني مدربه البرتغالي، الاثنين، بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت الى تراجع الفريق الى المركز السابع حيث يكافح للتأهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيتولى راين مايسون ، البالغ من العمر 29 عاما، والذي اضطر لاعتزال كرة القدم في العام 2018 بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على الفريق بعد أن شغل منصب رئيس قسم تطوير اللاعبين في النادي.

كما سينضم إليه كريس باول ونيجل غيبز في الجهاز الفني، فيما سيبقى ليدلي كينغ في منصبه كمساعد مدرب للفريق الاوّل، على أن يعود الحارس السابق الهولندي ميتشل فورم لتولي منصب مدرب الحراس.

ويواجه مايسون في أول مباراة تدريبية ضيفه ساوثمبتون، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، قبل الاستحقاق الصعب الذي ينتظره يوم الأحد، أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في لندن، وهو اللقب الأخير الذي حققه “سبيرز” في العام 2008.

The post مورينيو يعود إلى الدوري الإسباني من جديد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ