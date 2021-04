جهاز تتبع وحواسيب “ماك” بألوان زاهية.. “أبل” تعلن الجديد

أعلنت شركة “أبل” طرح حاسوب “ماك” بعدة ألوان زاهية، في أول حدث تقيمه خلال العام الجاري، فكشفت النقاب عن عدد من المنتجات.

حيث أعلنت الشركة التقنية العملاقة، طرح جهاز “ماك” بعدة ألوان تشمل الأحمر والأزرق والأرجواني والبرتقالي والأصفر والفضي والأخضر.

وقد زودت شركة “أبل”، أجهزة الماك الحديثة بشريحة “M1” التي تعد الأكثر تطورا من بين المعالجات، ولم تستعن بمعالج “إنتل”.

وذكرت التقارير أن جهاز الماك المعلن عنه، مؤخرا، يمتاز بتصميم أرق من الألمنيوم، وأوضحت الشركة أنها قلصت حجمه بنسبة 50 في المئة.

وأوردت “أبل” أن استخدام جهاز “ماك” سيكون أسهل بكثير بفضل الحجم الصغير، فيما يصل حجم الشاشة إلى 24 بوصة.

أما جودة الكاميرا فجرى تحسينها، بحسب الشركة، وأضحت قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080p تحت إضاءة منخفضة.

كما أعلنت “آبل” عن وصول أجهزة آيباد (iPad) الجديدة، حيث حصل الجهاز اللوحي المتطور آيباد برو (iPad Pro) على تحديثات كثيرة.

كما استنسخت آبل تقنية “ليكويد ريتنا” (Liquid Ritina) الموجودة في شاشتها الخارقة “إكس دي آر” (XDR) وصارت هي شاشة الآيباد برو الجديدة.

ويدعم الآيباد برو عصا التحكم الخاصة بجهاز “بلاي ستيشن 5” (PS5)، و من بين الخصائص الأخرى دعم اتصالات الجيل الخامس “جي5” (5G) وتوفر ذاكرة داخلية حتى 2 تيرابايت (2TB) وعدسة واسعة جديدة ومصممة خصيصًا وبقدرة 12 ميغابكسلا للآيباد برو

وكما هو متوقع، أطلقت شركة آبل أخيرا أداة التعقب “إير تاغز” (AirTags) للعالم بعد تأجيلها عدة مرات.

وتقدم الشركة إير تاغز بعد أن أطلقت مؤخرا في نظام “آي أو إس” (IOS) على أجهزتها ميزة “اعثر علي” أو “فايند مي” (Find me)، التي تساعد في إيجاد أجهزة آبل المفقودة، والآن أضافت لها ميزة إيجاد الأدوات الخارجية -خارج منتجات آبل-، وهو ما يسمح بربط الميزة بأداة تعقب آبل التي تستخدم البلوتوث، كما أنها تستخم الكاميرات والمستشعرات لتحديد موقع المفقودات بدقة.

ستتوفر الأداة مع إكسسوارات لربطها وستأتي كمجموعة مكونة من 4 قطع بسعر 99 دولارا للمجموعة.

