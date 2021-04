“العمال السوريين” في لبنان تدعو للمشاركة في الانتخابات

أشارت رابطة العمال العرب السوريين في لبنان في بيان لها اليوم أن الانتخابات الرئاسية السورية والتي ستجري في السفارة السورية في لبنان هي عرس وطني وديمقراطي هام في تاريخ سوريا المعاصر.

ودعا بيان رابطة العمال السوريين والذي يترأسه مصطفى منصور كافة السوريين المقيمين في لبنان إلى تسجيل أسمائهم في السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم 20 أيار القادم، بحسب الوكالة السورية للأنباء سانا.

وأشار منصور أن الانتخابات الرئاسية هي “شوكة” في أعين أعداء الوطن والذين راهنوا على شرذمة الشعب السوري، وسوريا التي انتصرت على الإرهاب والعقوبات والحصار.

وأكّد بيان رابطة العمال العرب السوريين أن المشاركة في الانتخابات هي تكريس للإنتصار الكبير، والذي شارك فيه كل السوريين بثباتهم على مواقفهم الوطنية، وصمودهم في وجه الإرهاب والعدوان، ونوه البيان إلى حجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري للدفاع عن البلاد وسيادتها واستقلالها بمشاركة القوات المسلحة السورية.

وأعلن اليوم حموده صباغ رئيس مجلس الشعب في سوريا ، أن المجلس قد تلقى ثلاث طلبات ترشيح لرئاسة الجمهورية العربية السورية، من بينها طلب ترشح الرئيس الأسد.

وقال صباغ أن : “المجلس تلقى اليوم ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من مهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان وبشار حافظ الأسد طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية”، وبذلك يرتفع عدد الطلبات إلى ستة طلبات ترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية في سوريا .

وحدد الدستور السوري الحالي الذي جرى الاستفتاء عليه عام 2012، مجموعة شروط لا بد من توافرها لقبول الترشح.

وبحسب الفقرة 3 من المادة 85 من الدستور، فإن إحدى أبرز هذه الشروط، أن يكون الشخص طالب الترشيح حاصل على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب، مع العلم أن العضو الواحد لا يجوز أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

