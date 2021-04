فرنسا تبحث مع السودان تطورات الأوضاع في تشاد

جرى اجتماع في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ومبعوث فرنسا جان ميشيل دوموند، تناقش فيه الطرفان حول تطورات الأوضاع في تشاد.

وتم اللقاء بين الطرفين في القصر الجمهوري بالخرطوم، بعد يوم واحد من مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال معارك مع متمردين، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وقال البعوث الفرنسي عقب اللقاء، إن اجتماعه مع البرهان جاء لبحث الأوضاع المستجدة في دولة تشاد، وتنسيق دور السودان بجانب فرنسا في تعزيز الأمن والاستقرار في تشاد والمنطقة ككل.

وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة، أن دوموند أكد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشاد، لحضور مراسم تشييع الرئيس الراحل.

ومضى في القول: “زيارة ماكرون من شأنها أن تتيح الفرصة لعقد لقاءات مع قادة ورؤساء الدول الإفريقية بهدف ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر باريس لدعم السودان المزمع إقامته يوم 17 مايو القادم.

وعن مؤتمر باريس، قال دوموند: “هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي يهتم فيه المجتمع الدولي بعملية الانتقال الديمقراطي في السودان ودعم هذا الانتقال لتحقيق أهداف الثورة السودانية”.

ومضى قائلًا: “منذ سقوط النظام السابق في السودان كانت فرنسا من أولى الداعمين للانتقال الذي حدث، كما دعمت الجهود القائمة لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تعود الخرطوم إلى المجتمع الدولي”.

وشدد المبعوث الفرنسي على أن الأوضاع في السودان تمثل نموذجًا ناجحًا في الشراكة بين العسكر والمدنيين إلى حين قيام نظام ديمقراطي ناجح”.

في سياق متصل، تقدم كل من رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في ووفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفى أمس الثلاثاء.

ونعى مجلس السيادة الانتقالي السوداني الرئيس التشادي الراحل، معدداً الأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد.

هذا بالإضافة للجهود التي قام بها في سبيل أن يتحقق السلام في السودان، فضلاً عن إسهامه الفعال في خدمة قضايا إفريقيا ككل.

وفي السياق ذاته، كشف الجيش التشادي، الثلاثاء، أن البلاد سيقودها مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي، سيدير البلاد بعد مقتل والده.

هذا وقد تم حل الحكومة والبرلمان في تشاد، على أن يكون نجل الراحل “محمد إدريس ديبي” على رأس مجلس عسكري ويدير البلاد، لمدة 18 شهراً،

