إلهام شاهين : حتى وأنا بهذا العمر أرغب بتأدية أدوار جريئة

قالت الفنانة المصرية ​إلهام شاهين​ إنها لا تمانع تأدية الأدوار الجريئة رغم تقدمها بالعمر، مؤكدة عدم خوفها من تقديمها طالما اقتنعت بها.

جاء ذلك، خلال حوار مع المخرجة والمذيعة المعروفة ​إيناس الدغيدي، في برنامجها “​شيخ الحارة والجريئة​”، على قناة “القاهرة والناس”.

وأكّدت شاهين، أن السن ليس عائقاً بالنسبة لها في تقديم الأدوار الجريئة، وفي هذا السياق، اسشهدت بفيلم “سوق المتعة” الذي يعد من أهم وأروع أدوارها، بحسب قولها.

وأضافت الممثلة إلهام شاهين: “قدمت أدواراً جريئة في العديد من الأعمال، ولهذا لا أمانع من تقديمها في الوقت الحالي طالما اقتنعت بالدور”، مشددة على أنها “مقتعنة بجميع أدوارها”.

وعن رأيها بالزواج والأمومة، قالت شاهين: “لم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل”.

وأكملت: “مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات”، مشيرة إلى أن “الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن إخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير”.

وأردفت: “مش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق”.

كما علّقت النجمة إلهام شاهين، خلال الحوار المتلفز، على الفيديو الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص عقب وفاة السيناريست الكبير، وحيد حامد، قائلة: “الفيديو لم يكن عقب الوفاة وهو قديم جداً”.

ولفتت الفنانة المصرية، إلى أن توقيت نشر الفنانة رانيا يوسف لهذا الفيديو عقب وفاة السيناريست وحيد حامد خطأ، مؤكدة أنها لم ترى الفيديو، قائلة: “مش بتابع أي حاجه على السوشيال ميديا خالص”.

وأكدت شاهين، أن تصرفات الفنانة رانيا يوسف غير طبيعية، قائلة: “علاقتي كويسة جداً برانيا يوسف، وساندتها في موقف بطانة الفستان بمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أنا ارفض أي تريند من خلال شئ يكون مسيئ لي”.

وتسببت رانيا بسبب نشرها المقطع، بإحراج الهام أمام جمهورها والوسط الفني الذي يشهد آنذاك، حالة حداد على وفاة الكاتب وحيد حامد، وذكر موقع “سيدتي“، أن ” الفنانة إلهام شاهين وجهت لوماً لزميلتها رانيا يوسف فور نشر المقطع، وطالبتها باحترام حالة الحداد السائدة في الوسط الفني عقب رحيل كاتب كبير بقيمة وحيد حامد”.

ونشرت رانيا مقطع الفيديو عبر خاصية الستوري، لتهنئة الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الذي يوافق 3 يناير.

لكن رانيا لم تشير إلى أن الفيديو يعود إلى يوم 18 مايو 2019، حيث جرى تصويره أثناء تواجدهن في إحدى سهرات السحور، ونشرت رانيا وقتها المقطع الذي جمعها بإلهام.

