استطاعت قوات الأجهزة الأمنية في سوريا ضبط مستودع يحوي كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر بأنواع عديدة في ريف حمص الشرقي في سوريا.

وأكّد مصدر لوكالة سبوتنيك أن العمليات التي قامت بها الجهات المختصة في مدينة حمص مكّنت قوات الأجهزة الأمنية من ضبط مستودع ضخم يحوي أسلحة من مخلفات المجموعات الإرهابية التي كانت متواجدة في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد.

وأشار المصدر أن المستودع ضمّ عدد كبيراً من الأسلحة كان منها 264 بندقية حربية وثلاث مدافع هاون و 221 قذيفة هاون و 101 حشوة دافعة و 450 صمام لقذائف الهاون و 115 قنبلة يدوية بالإضافة للصواعق وأيضا 110 صناديق ذخيرة متنوعة و بعض من أشرطة الرشاش من عيارات مختلفة.

وقد خلفت المجموعات المسلحة الإرهابية التي كانت تتواجد في ريف حمص المفتوح على البادية السورية كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة من صناعة أمريكية وغربية، وقد استطاعات القوات السورية أن تعثر وتبط على الكثير منها في السنوات الماضية.

ومن جانب آخر تشهد مدينة القامشلي استمرار للاشتباكات بين الأشايس (قوات الأمن الداخلي الكردية) والدفاع الوطني (القوات الرديفة للجيش السوري) منذ يوم أمس إلى اليوم وسط أنباء عن وقوع ضحايا بين الجانبين.

ونقلت مصادر أن ثلاثة عناصر يتبعون لما يُعرف بـ “القوات الرديفة” قتلوا أثناء الاشتباكات الدائرة في المدينة، وأن أحد الضحايا شقيق قائد كتائب البعث في الحسكة.

وأكد المصدر التابع لـ”كتائب البعث” أن “قاهر هلوش وهو أحد أفراد الكتائب، وشقيق سالم هلوش قائد كتائب البعث في الحسكة، قتل برصاصة قناص، منذ نحو ساعتين أثناء الاشتباكات الجارية في حي طي الذي تحاول قوى الأمن الداخلي الأسايش دخوله”.

ومن جانب الدفاع الوطني أكد أحد مصادره أن ماهر محمد كريش وهو عنصر من عناصره قتل اليوم، خلال اشتباكات القامشلي.

وأفاد المصدر ان ماهر كريش قتل أثناء التصدي لمحاولة اقتحام الأشايس لحي طي بالقامشلي، كما أكد مقتل أحمد سالم مردود، عنصر في قوات “الدفاع المحلي”.

وأشارت المصادر إلى الاشتباكات لازالت مستمرة ووتيرتها إلى ارتفاع، ما أدى إلى نزوح الأهالي من المناطق القريبة من الاشتباكات، وقد أعلنت قوات الدفاع الوطني عن تقدم قواتها إلى منقطة “أفران الشام”.

The post ضبط مستودع ضخم للأسلحة ببادية حمص في سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ