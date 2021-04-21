ليبيا نيوز

المنفي وبازوم يتبادلان وجهات النظر حول الأوضاع في تشاد ويؤكدا على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الإفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- تبادل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والرئيس النيجر ى” محمد بازوم ” وجهات النظر حول الأوضاع الحالية في جمهورية تشاد ، وأكدا على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الإفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة .

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس ” محمد المنفي ” اليوم الأربعاء بالرئيس ” محمد بازوم ” تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيت تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر والمشترك بين البلدين لإيجاد حل للقضايا المصيرية المشتركة ولضمان الاستقرار. (وال- طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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