أفادت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، بتسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21584 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 15 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في سوريا إلى 1483 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 128 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 15216 حالة.

وفي السياق، أكد الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق اليوم، أن منحنى الإصابات المسجل بدأ بالتسطح في الفترة الأخيرة.

حيث قال الأمين في تصريح له أن ” الفترة الحالية تشهد استقراراً بعدد الإصابات والمراجعين لقسم الإسعاف بحالات تنفسية شديدة ”.

وأوضح أن نسبة الإشغال لأسرة العناية المشددة ما زالت مرتفعة ، بين 90 – 95% ، نظراً لكون المصابين بـفيروس كورونا يقضون فترة زمنية طويلة في المشفى.

وبالنسبة للقاح أشار الدكتور الأمين، إلى أنه تم تطعيم حوالي 150 شخص ممن يعملون في القطاع الطبي ( أطباء ، ممرضون … )، مبيناً أن وزارة الصحة قامت بإعداد قوائم بأسماء الراغبين بأخذ اللقاح في الدفعات القادمة.

من جانبه، أعلن مدير الصحة في محافظة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس، قبل أيام، أنه تم تخصيص أقسام للعزل خاصة بمرضى كورونا في عدد من مشافي المحافظة وتزويدها بمختلف المستلزمات والأدوية وألبسة الوقاية والأوكسجين.

وقال نعنوس أنه تم توفير 30 سريراً في قسم العزل و5 أسرة عناية بمشفى القطيفة و30 سريراً في قسم العزل و4 أسرة عناية بمشفى الزبداني و16 سريراً في قسم العزل و5 أسرة عناية بمشفى قطنا إضافة إلى 6 أسرة في قسم العزل و8 أسرة عناية بمشفى التل و6 أسرة عناية في مشفى جيرود.

وأكد مدير الصحة أن هذه الأقسام داخل مشافي دمشق جاهزة لاستقبال جميع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حيث تم تعزيزها بالكوادر الطبية الخبيرة.

وجدد نعنوس التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والحفاظ على التباعد المكاني وتجنب التجمعات وارتداء الكمامة والتعقيم وغسل اليدين بالماء والصابون للحد من العدوى والانتشار.

The post الصحة السورية تسجل 15 وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ