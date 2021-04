مصر.. تشديد لإجراءات السلامة على السكك وخطة لتطوير الخدمة

أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، يوم الأربعاء، على عدم خروج أي قطار إلا بعد التحقق التام من حالته الفنية، مشيرا إلى تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

وصرح الوزير أثناء جولة تفقدية لورش خاصة بصيانة السكك الحديدية “لا مكان لأي مهمل أو مقصر ولا بد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تتسابق في خدمة الوطن”.

وذكر بيان رسمي صادر عن وزارة النقل أن الوزير تفقد خلال جولته مشروع إنشاء ورش عربات االقطار الإسباني الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات التي تنفذها والتي بلغت نسبة تنفيذها 98 في المئة.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع، و شاهد أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة،مشددا على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية.

من جهة ثانية عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم، ثم أضاف “لدينا في قطاع السكة الحديد هدف أساسي متمثل في تتفيذ خطة تطوير السكة الحديدية”.

وتابع أن الخطة تضم خمسة عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات.

وتقوم خطوة التطوير أيضا على تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة، فضلا عن توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين.

